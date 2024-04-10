Nesrin Cavadzade'den Ali Koç paylaşımı!

Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından Ali Koç ile paylaşım yaptı.

Yasak Elma dizisinde adını duyuran başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.Güzel oyuncu bu kez Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanı Ali Koç'la birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaştı.Nesrin Cavadzade paylaştığı kareye, "Ben helikopterini çağırdım. Ama başkan nazik adam. Kendisi geldi" notunu düştü.Güzel ismin paylaşımı kısa süre içerisinde dolaşıma girdi ve sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına yerleştirdi.