Jackie Chan'in sağlık durumu nasıl?

Filmlerindeki akrobatik dövüş stiliyle efsaneleşen Jackie Chan'in geçtiğimiz haftalarda bir etkinlikte görüntülendi.Chan'ın etkinlikten çekilen karesi kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.Chan'in etkinlik sırasında çekilen görüntüsünde bembeyaz saçları dikkati çekerken, endişelenen hayranları için ise bir açıklama geldi.7 Nisan itibarıyla 70 yaşına giren usta oyuncu, hayranlarını endişelendiren bu fotoğraflar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Chan, sözlerinde şu ifadelere yer verdi;Bugünden önce bile birçok arkadaşım bana şunu hatırlatıyordu: "Jackie, bu senin 70. doğum günün olacak!" Bu sayıyı her duyduğumda kalbim bir saniyeliğine durur - 70 yaşındayım mı? Şoktan kurtulduktan sonra aklıma gelen ikinci şey abim Sammo Hung'un bir zamanlar dediği bir söz oldu: "Yaşlanmak şanslı bir şeydir. "Özellikle biz dublörler için, yaşlanabildiğimiz için ne kadar şanslı olduğumuzu bilemiyoruz.Kısa bir süre önce, birçok arkadaşım internetten yeni fotoğraflarımı gördü ve hepsi sağlığım hakkında endişeliydi. Bu fırsatı herkese duyurmak için kullanmak istiyorum, merak etmeyin! Bu sadece son filmim için bir karakter görüntüsü. Karakter benim beyaz saç, beyaz sakal ve yaşlı görünmemi gerektiriyor. Yıllar boyunca, bir film için her zaman yeni şeyler denemek istedim, zorlayıcı bir dublör ya da karakter için buluş bir görünüm olsa da. 62 yıldır eğlence sektöründeyim ve her anımın tadını çıkarıyorum çünkü şanslıyım ki bugün hala çekim yapıyorum.Son zamanlarda ekibim fotoğraf arşivimi inceliyor ve çok sayıda hatıra fotoğrafı buldu. Bu mesajla paylaşmak için birkaç tane seçtim. Bu fotoğraflara bakmak birçok güzel hatırayı hatırlatıyor. Tek söyleyebileceğim: Film çekmeyi seviyorum ve hepinizi seviyorum. Tüm doğum günü dilekleriniz için herkese çok teşekkür ederim. Umarım herkes mutlu ve sağlıklı kalır!