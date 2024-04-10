Emre Altuğ'dan 'aşk' açıklaması

Oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, 2008 yılında hayatını birleştirdiği manken Çağla Şıkel ile 2015'te boşanmıştı.Bu ilişkiden Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu olan sanatçı, son olarak aynı dizide rol aldığı Gözde Kansu ile aşk yaşadığı dedikodusuyla adından söz ettirmişti.İki çocuk babası Emre Altuğ, "Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?" sorusuna, "Doğru zamanda görürsünüz. Ben hazırım ama henüz böyle bir durum yok" yanıtını vermişti.Rol arkadaşı ile katıldığı 49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde el ele kameralara yansıması hatırlatılan Altuğ, "Bir anlık bir şey. Gözde benim çok sevdiğim bir arkadaşım, düşmemesi için destek oldum sadece" karşılığını vermişti.Emre Altuğ, önceki gün Zekeriyaköy'de objektiflere takıldı. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, "Uzun zamandır yanınızda kimseyi göremiyoruz. Hayatınızda biri var mı?" sorusu üzerine, "Siz göremiyorsunuz, bugün o gün değil, bir şey açıklamak için henüz erken, birbirimizi tanımaya çalışıyoruz, gerektiği zaman açıklarım" diyerek, hayatında biri olduğunu ilk kez açıkladı.Bayram tatili planıyla ilgili de konuşan Altuğ, "Ben çalışıyorum, çocuklar ve anneleri İzmir'e gittiler, ben de çarşamba günü iki gün yanlarında olacağım" ifadelerini kullamdı.Kayahan şarkılarını seslendiren Altuğ, dinleyicilerden övgü almıştı. Konuyla ilgili duygularını anlatan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:Kayahan'ın şarkılarını söylemek ve değerli İpek Açar ile bu sahneyi paylaşmak benim için çok büyük onur, ortaya çok güzel çalışılmış ve benim için kelimelerle anlatılamayacak kadar kıymetli bir konser oldu. Emeği olan herkese çok teşekkür ederim, konserde olduğumu hissettim, bu duyguyu her zaman hissedemezsin. Yazın açıkhava konserlerinde Kayahan şarkılarını müzikseverler ile buluşturmaya devam edeceğiz.