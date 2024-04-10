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Doğukan Güngör'den Sıla Türkoğlu'na övgü!

Oyuncu Doğukan Güngör, dizi kadrosuyla birlikte gittiği Cannes'taki programda, bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen Sıla Türkoğlu'na övgüler yağdırarak, kendisiyle olan sahnelerden çok keyif aldığını söyledi.

Ekleme: 10.04.2024 - 09:37 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Son zamanların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, izleyicileri ekranlara kilitliyor.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla yoğun ilgi gören dizide başrol oyuncuları Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. İkilinin bir dönem aşk yaşadığı da iddia edildi.

Yakınlaşma sahneleri istemediler

Ardından sosyal medyada yan yana görülmeyen çiftin ayrıldığı ve konuşmadıkları öne sürüldü.

Kamera arkasında da sık sık birbirlerinden uzak durdukları belirlen Güngör ile Türkoğlu'nun, dizide yakın sahneler istemedikleri de iddia edilen konular arasında.

Doğukan Güngör'den Sıla Türkoğlu'na övgü!

Ekip Cannes'a gitti

Ancak söylentiler devam ederken bir gelişme yaşandı. Dizi ekibi, yurt dışı başarını kutlamak adına Cannes'a gitti.

Ekibin şıklığı geceye adeta damga vurdu. Ardından oyuncular kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

"Sıla ile çektiğimiz sahnelerde çok keyif alıyorum"

Bu sırada konuşan Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'na övgüler yağdırdı. Güngör; "Sıla ile çektiğimiz sahnelerde çok keyif alıyorum, ki herkesle keza öyle." ifadelerini kullandı. İkilinin zaman zaman gülüştükleri ve buzların eridiği görüldü.

Doğukan Güngör'den Sıla Türkoğlu'na övgü!
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