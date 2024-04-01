Yonca Evcimik'ten aşk açıklaması

Yonca Evcimik hayatı boyunca bir kez nikah masasına oturmuştu. Hayatında kimse olmadığını belirten Yonca Evcimik, aşık olmanın artık zor bir şey olduğunu da belirtti.

Yonca Evcimik özel hayatı hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Oyuncu Gonca Vuslateri'nin YouTube'de yayımlanan 'Hazır Değilsen Başlayalım' programına konuk olan Yonca Evcimik, "Şu an aşık mısın?" sorusuna "Hayır değilim" cevabını verdi. Evcimik 1994 yılında evlendiği Harun Özakıncı'dan 1997 yılında boşanmış ve bir daha evlenmemişti.



Hayatında kimse olmadığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Aşık olmak çok zor oldu artık. Evliliğe gelince ise, hiç büyük konuşmak istemiyorum. Bugün 'Hayır' derim, yarın evlenirim. Tükürdüğümü yalamak istemem." ifadelerini kullandı.



Menajer Özgür Aras da Yonca Evcimik için, "Artık ailemden biri gibi. Hayatta en çok eğlendiğim insan." diye konuştu.