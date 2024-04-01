Ünlü oyuncu saçlarını kestirdi

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Kaya'nın, yaza girmeden önce değişikliğe gittiği görüldü.Saçlarını kısacık kestiren oyuncu, kimi hayranları tarafından beğenilirken kimileri tarafından ise eleştirildi."Havalı pozlar kısmet olmayacak"Kaya, yeni halini Instagram hesabından "Saçlarımı göstereyim. Belli ki bir süre havalı pozlar kısmet olmayacak." notuyla paylaştı.