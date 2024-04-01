Seçim sonrası paylaşımı şaşırttı!

Türkiye'de dün 61 milyon 441 bin 880 seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti.Seçimde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlendi.14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu. AK parti ise oy oranında, ilk kez 2. sıraya geriledi. Her fırsatta AK Parti'ye destek verdiğini açıklayan Tatlıses, sonuçlardan sonra da bir açıklama yaptı.Fotoğrafını yayınlayan Tatlıses, şu notu düştü:"Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymadık demeyin tüm bekarlara selam olsun ben evleniyorum."