Reklam geliri dudak uçuklattı!
Markaları peşinden koşturan ünlü isimlerden Hadise, son kazandığı reklam ücretiyle dudak uçuklattı. Hadise 3 markadan toplamda 300 milyon lira aldı.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden Hadise, kazandığı paralarla da konuşuluyor.
Sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Hadise, bu defa reklam anlaşmalarından alacağı ücretle çok konuşuldu.
3 büyük firmayla anlaştı
2024 yılı içerisinde 3 büyük firmayla anlaşan Hadise'nin alacağı ücret ise dudak uçuklattı. Hadise, biri mücevher olmak üzere 3 büyük markayla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
300 milyon lira
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, her birinden 3'er milyon dolar toplamda 300 milyon liraya yakın bir para kazandı.
95 konser anlaşması da var
Hadise, bahar ve yaz aylarında 95 konsere çıkarak toplamda 237 buçuk milyon lira kazanacak.
Sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Hadise, bu defa reklam anlaşmalarından alacağı ücretle çok konuşuldu.
3 büyük firmayla anlaştı
2024 yılı içerisinde 3 büyük firmayla anlaşan Hadise'nin alacağı ücret ise dudak uçuklattı. Hadise, biri mücevher olmak üzere 3 büyük markayla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
300 milyon lira
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, her birinden 3'er milyon dolar toplamda 300 milyon liraya yakın bir para kazandı.
95 konser anlaşması da var
Hadise, bahar ve yaz aylarında 95 konsere çıkarak toplamda 237 buçuk milyon lira kazanacak.