Reklam geliri dudak uçuklattı!

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden Hadise, kazandığı paralarla da konuşuluyor.Sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Hadise, bu defa reklam anlaşmalarından alacağı ücretle çok konuşuldu.2024 yılı içerisinde 3 büyük firmayla anlaşan Hadise'nin alacağı ücret ise dudak uçuklattı. Hadise, biri mücevher olmak üzere 3 büyük markayla 1 yıllık sözleşme imzaladı.Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, her birinden 3'er milyon dolar toplamda 300 milyon liraya yakın bir para kazandı.Hadise, bahar ve yaz aylarında 95 konsere çıkarak toplamda 237 buçuk milyon lira kazanacak.