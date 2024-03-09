Zafer Algöz'ün acı günü

Ekranların aranılan isimlerinden olan ünlü oyuncu Zafer Algöz anne acısı ile derin bir üzüntü yaşadı. Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.Zafer Algöz, "Ailemizin ulu çınarı, sevgili Annemiz Güner Algöz'ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir" notuyla kötü haberi takipçiler ile paylaştı.Zafer Algöz'ün paylaşımının ardından takipçileri ve arkadaşları taziye mesajları gönderdi.