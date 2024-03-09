Sema Aydemir Survivor sonrası planlarını açıkladı!

Survivor All Star'da ikinci eleme adayının belirlendiği konsey sonrasında Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında ipler gerilmiş, ikili temaslı kavga etmişti. Acun Ilıcalı yaşanan olay sonrası hemen acil durum konseyini toplamıştı. Yarışmacıları dinledikten sonra kararını açıklayan Sema Aydemir'in diskalifiye olduğunu ifade etmişti.KAVGANIN SEBEBİ 2011'E DAYANIYORNagihan Karadere, acil durum konseyinde Sema Aydemir ile Pınar Saka'nın kavgalarının sebebini açıklarken şu ifadeleri kullanmıştı:Sadece bu Survivor değil. Bir önceki Survivor ve 2011 yılına dayanan bizim, benim, Merve Aydın'ın, Pınar Saka'nın dünya şampiyonasında madalya aldıktan sonra 4*400 metre bayraklı yarışaca çıkacaktık. Aslında bütün hikaye oradan başlıyor. 2017'ye de yansıdı. Bu seneye yansıdı. Bu konu açılınca açıkçası biz çok oralı olmak istemedik çünkü bizlik bir durum yok. Biz hem kendi bireysel madalyalarımızı almışız. Hem de bayrakta da nasıl ki Survivor'ı Acun Ilıcalı yönetiyorsa, Milli Takımı da bir teknik direktör yönetiyor. Burada Pınar ile Sema'nın bir türlü anlaşamadığı anlaşmak istemediği bir kan davası var. Yok benim hakkımdı, yok senin hakkındı. Aslında net olan bir şey vardır. Saniyeler konuşur, saniseler konuşur. Atletizmde de bu böyle olmuştur. O zaman ki madalyamızı aldığımız içinde formda olduğumuz içinde teknik direktörümüz yani hocamız bizi dörtlüyü öne sürdü ve çıktığımızda da en iyi saniyeyi yapıp madalya getirdik ülkemize ama bu buruk sevinci bir türlü atlatamadık üzerimizden 13 sene geçmesine rağmen. Burada da Survivor adı altında ama hiçbir olay olmadan birbirlerine bilenmiş iki yarışmacı vardı. Ben Pınar'ı sivil hayatta tanırım, ikiside benim milli takım arkadaşım. İkisiyle de iyi anlaşırım ne kadar rekabet içerisinde olsakta, tartışırız kavga ederiz, rakip oluruz ama tabii ki koruma noktasında da ne yapacağımı açıkçası bende bilemedim. Bir anda kargaşa oldu. Zifiri karanlık zaten hiçbir şey yok. Bir anda olayın içerisinde kendimi buldum. Tekmeler, yumruklar yani açık konuşmak gerekirse Sema benim rakibim. Pınar çok fazla şiddete dayalı birisi değil ama burası gerçekten çok hep söylüyorum da. Herkes belki benden bekliyordu bunu ama gerçekten buranın zorluğunu anlatmakla bitiremeyiz.SEMA AYDEMİR PLANLARINI AÇIKLADISema Aydemir sosyal medya hesabından sevenleriyle planlarını açıkladı. Aydemir, "Çok ani çok hızlı geliştiği için herşey de yarım kaldı aslında. Okulla ilgili sorusu olanlara, okul dönemi çok ortada dönemde olduğundan bu sene okul olmayacak benim için. Çok istediğim bir okul vardı. Onların sınavlarına hazırlanıyordum aslında, istediğim yer ingilizce ana dil istiyordu. Onu koşturuyordum, sabahlara kadar ders çalışıyordum. Bir de biliyorsunuz Reformer pilates aşkıyla yanıp tutuşuyordum. Onun bütün kurslarını hallettim, belgelerimi aldım. Dükkan bakıyordum reformer pilates için. Bir anda kendimi adada bulmuş oldu. Döndüğüme göre tabii ki evde oturmayacağım. Antremanlara başlayacağım tabii ki, o kadar hakaretten sonra değil mi (!) Bu arada iş ortamımı da antreman ortamıma taşıyacağım. Salon için de Seda'nın gelmesini bekliyorum biraz da. Salon için biraz daha bekleyebilirim önceliğim şu an kendi antremanları yapmak. 1 hafta falan dinleyeceğim sadece ondan sonra evde oturacak değilim." ifadelerini kullandı.