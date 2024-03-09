Mustafa Sandal'dan oğluna güldüren cevap...

Mustafa Sandal, Haydarpaşa'da Cruise gemisinde gerçekleşen ödül törenine katıldı. Ünlü şarkıcı, "Sizlere öyle bir sürprizlerim var ki. Çok fena, alışılmışın dışında, enerjik, dinamik ve keyifli. Mustafa Sandal enerjisine yakışan şeyler göreceğiz" diyerek gizem yarattı.STİLİNİN MİMARI MELİS SÜTŞURUPÖzel gecelere katılırken kendisini eşi Melis Sütşurup'un giydirdiğini belirten Sandal, "Bu akşamın kıyafetim için mimarı Melis Hanım" dedi."YAMAN AYAKKABILARI İSTEMEDİ"Büyük oğlu Yaman'la (15) arasında geçen ilginç diyaloğu da paylaşan 54 yaşındaki popçu, "Yaman ayakkabıları istemedi, kendim seçtim ayakkabımı. Yaman 'Bu ayakkabıyla çıkamazsın' diyor. Bana çok saçma bir ayakkabı gösterdi bu akşam. 'Ben onu giyemem, olmaz' dedim. Aslanım benim, oğlum. İyi biliyor ve iyi anlıyor bu işlerden" diyerek güldü."YAMAN BÜYÜDÜ, BENİ GEÇTİ"Cumhuriyet’in 100. yılında Merzifon Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte sahne alan Sandal'ı, Yaman da yalnız bırakmamıştı. Oğluyla kameraların karşısına geçen popçu, "Yaman, 'Baba ben de security (güvenlik) olarak sana eşlik etmek istiyorum' dedi. Kendisi lisanlı muay thai dövüşçüsü. Ben 174 cm boyundayım, Yaman 177 cm boyunda. Beni geçti, büyüdü artık” açıklamasını yapmıştı.