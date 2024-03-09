Murat Boz: Nasip kısmet bu işler!

Murat Boz, önceki gece yakın dostları Mustafa Aksakallı ve Berkay ile birlikte doğum gününü kutladı. Adı sıkça aşk dedşkdolarına karışsa da bu iddiaları yalanlayan şarkıcı, özel hayatı hakkında konuştu.

Doğum günü kutlaması sonrası gazetecilerle sohbet eden Murat Boz, "Yaş aldık, gidiyoruz bir şekilde. Doğum günümde albüm çıktı, mutluyuz. Albümümüz sevenlerimize emanet" dedi."DEMET NE DİYORSA DOĞRUDUR"Meslektaşı Demet Akalın'ın önceki gün sosyal medyada kendisi hakkındaki, "Son bekar yaşın olsun" cümleleriyle ilgili ise ünlü şarkıcı, "Demet ne diyorsa doğrudur. Nasip kısmet bu işler" karşılığını verdi.