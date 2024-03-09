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Fit görünümü dikkat çekti

Ocak ayında ikizlerini kucağına alan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses büyük mutluluk yaşadı. Doğum kilolarından kısa bir süre sonra kurtulan Yasemin Şefkatli, son paylaşımı ile fit görünümü gözler önüne serdi.

Ekleme: 9.03.2024 - 09:30 Güncelleme: 9.03.2024 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti mutlu evliliklerini ikizleri ile taçlandırdı. Geçtiğimiz Ocak ayında ikizlerini kucağına alan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, oğullarına İbrahim ve Sinan isimlerini verdi.

Doğumun ardından fazla kilolarına kısa bir sürede veda eden Şefkatli, herkesi şaşkına çevirdi. Şefkatli, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.

Fit görünümü ile tüm dikkatleri üzerine çeken Şefkatli, paylaşımına "Anne hayatı" notunu düştü.

Bir sosyal medya kullanıcısının "Sırf aaa sen doğurmadın mı yorumları okumak için paylaşmış" yorumu ise dikkat çekti.

Fit görünümü dikkat çekti
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