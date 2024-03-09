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Estetik yaptıranları kızdıracak sözler

Önceki gün Bebek'te görüntülenen ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Estetik yaptıranları eleştiren Hafsanur Sancaktutan yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Ekleme: 9.03.2024 - 17:10 Güncelleme: 9.03.2024 - 17:12 / Editör: Ozge Selin
Son olarak Kerem Bürsin ile başrollerini paylaştığı "Ya Çok Seversen" dizisinde rol almış olan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. 23 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, estetikle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Estetik yaptıranları kızdıracak sözler

"GENÇ YAŞTA ESTETİK YAPILMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Sancaktutan, "Oyuncu olduğum için o mimikler, anıları, yaşanmışlıkları temsil ediyor. Bunları yok etmek istemem. Genç yaşta estetik yapılmasını doğru bulmuyorum. Sosyal medyada güzel kız kavramı değişti. Herkes birbirine benziyor" şeklinde konuştu.

Estetik yaptıranları kızdıracak sözler

Hafsanur Sancaktutan, erkek sanatçıların estetik yaptırmasını ise şaşkınlıkla izlediğini belirtti.
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