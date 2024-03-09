Estetik yaptıranları kızdıracak sözler

Son olarak Kerem Bürsin ile başrollerini paylaştığı "Ya Çok Seversen" dizisinde rol almış olan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. 23 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, estetikle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Sancaktutan, "Oyuncu olduğum için o mimikler, anıları, yaşanmışlıkları temsil ediyor. Bunları yok etmek istemem. Genç yaşta estetik yapılmasını doğru bulmuyorum. Sosyal medyada güzel kız kavramı değişti. Herkes birbirine benziyor" şeklinde konuştu.Hafsanur Sancaktutan, erkek sanatçıların estetik yaptırmasını ise şaşkınlıkla izlediğini belirtti.