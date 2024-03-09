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Beyaz Gazete
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Didem Soydan'dan 'estetik' cevabı!

Takipçilerinin yorumlarına verdiği yanıtlarla sık sık gündem olan ünlü model Didem Soydan, imaj tazeledi. Yeni halini sosyal medya sayfasından paylaşan Soydan, bir takipçisinin estetik yaptırdığına dair yorumuna kayıtsız kalamadı.

Ekleme: 9.03.2024 - 09:33 Güncelleme: 9.03.2024 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla da çok konuşulan 39 yaşındaki ünlü model Didem Soydan, saç renginde değişikliğe gitti.

YENİ İMAJINI PAYLAŞTI

Yeni imajını 734 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından peş peşe paylaşan Soydan'a, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Didem Soydan'dan 'estetik' cevabı!

"YÜZ GERDİRİLMİŞ"

Ünlü isme; "Çok güzelsin", "Aşırı yakışmış", "Harika görünüyorsun" gibi yorumlar yapılırken; bir takipçisinden ise "Yüz gerdirilmiş ama ispatlayamam" şeklinde bir mesaj geldi.

KAYITSIZ KALAMADI!

Daha önce de takipçilerine verdiği yanıtlarla sık sık adından söz ettiren model, 'estetik' iddiası karşısında şu cevabı verdi:

İspatlayamazsın çünkü öyle bir manyaklığa geçmem için bir 15 sene daha var bu ciltle.

Didem Soydan'dan 'estetik' cevabı!


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