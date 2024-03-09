Didem Soydan'dan 'estetik' cevabı!

Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla da çok konuşulan 39 yaşındaki ünlü model Didem Soydan, saç renginde değişikliğe gitti.Yeni imajını 734 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından peş peşe paylaşan Soydan'a, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.Ünlü isme; "Çok güzelsin", "Aşırı yakışmış", "Harika görünüyorsun" gibi yorumlar yapılırken; bir takipçisinden ise "Yüz gerdirilmiş ama ispatlayamam" şeklinde bir mesaj geldi.Daha önce de takipçilerine verdiği yanıtlarla sık sık adından söz ettiren model, 'estetik' iddiası karşısında şu cevabı verdi:İspatlayamazsın çünkü öyle bir manyaklığa geçmem için bir 15 sene daha var bu ciltle.