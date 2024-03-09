  • USD: 31,86 - 31,92
  • EURO: 34,85 - 34,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bergüzar Korel oğlunun doğum gününü kutladı!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabında ortanca çocukları Han'ın 4 yaşına basmasını doğum fotoğraflarıyla beraber kutladı.

Ekleme: 9.03.2024 - 01:42 Güncelleme: 9.03.2024 - 01:44 / Editör: Ozge Selin
Begüzar Korel, Halit Ergenç çiftinin ortanca çocukları olan Han, 4 yaşına bastı. Korel çocuğunun doğum anlarıyla birlikte sosyal medya hesabından duygu dolu mesaj yayımladı. Bergüzar Korel'in ifadeleri şu şakilde:

3 dakika içinde dünyaya gelip,geldiğin andan itibaren hepimizi hep güldürdün benim sarı kafam.
Öyle ki doğduğuna inanmadı o gün seni bekleyenler.

Bergüzar Korel oğlunun doğum gününü kutladı!

Doğumhaneye gözyaşlarıyla uğurlayanlar bir kahve içmek için asansöre gittiklerinde “Doğduuu” sesiyle geri dönerken hepsinin gözünden bu sefer gülmekten akıyordu yaşlar.

Neler yaşadık birlikte,ve sen tüm o zor zamanlara rağmen bir neşe küpü olarak kolaylıkla geldin dünyaya ve öyle de büyüyorsun benim birtanem.

Sevdiklerimizi gördüğümüz son gün Dünya Kadınlar Günü'nde neşenle,umudunla gelip tüm o yalnız ve kapalı günleri yaşanır kıldın annem.

Bergüzar Korel oğlunun doğum gününü kutladı!

Hayat boyu sağlıkla, enerjin,hiç bitmeyen sohbetin,her daim varolan o neşen,mutluluğun hep hep hep devam etsin can parçam.

Seni doğurduğum gün çekilen fotoğraflara baktığımda olan o komik halim,şaşkınlığım,heyecanım hala o günkü gibi,çünkü seninle olmak hep bu demek annecim.

Neşe ve sürprizlerle dolu binbir an..

Seni çok seviyoruz güzel bebeğim.

Bergüzar Korel oğlunun doğum gününü kutladı!

Allah sağlıklı,hep böyle neşeli,huzurlu bir ömür nasip etsin hep birlikte.

Sen 8 Mart'ta seni bekleyen tüm o kadınlara muhteşem bir hediyeydin canımın içi.

İyi ki doğmuşsun neşe balığım.
Başkan Erdoğan, Zelenski ile ortak basın toplantısında duyurdu: Barış için ev sahipliğine hazırız
Başkan Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim
Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalar
Oğuz Murat Acı’nın avukatından bomba iddia: Yazar Eylem Tok ile oğlunu doktor baba mı kaçırdı?
Başkan Erdoğan Türkiye ile Güçlenen, Türkiye’ye Güç Veren Kadınlar Programı'nda konuşuyor
İstanbul'da değişmeyen manzara! İETT otobüsü yolda kaldı
CHP'deki 'DEM' kavgasında yeni perde! Burcu Köksal'dan yeni açıklama: Tavrım nettir
KAAN dillerinden düşmüyor: Türkiye'yi örnek almalıyız
CHP'de kriz demleniyor! Fatih Portakal ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerginlik
Bakan Şimşek: Niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak
Seçil Erzan davasındaki ifadeleri ortaya çıktı! ‘Fatih Hoca bize hamilik yaptı…’
İstanbul'da metrobüs kazası! 4 kişi yaralandı
KAAN için 280 metrelik dev Türk uçak gemisi yolda: TCG Anadolu'dan sonra 'Trakya' geliyor
Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Karadeniz'e hızlı tren geliyor
Taksici Oğuz Erge'yi öldürmüştü: Delil Aysal'ın cezası açıklandı!
İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan gençlere müjde: 100 bin gencimize 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz
Gazze'de can kaybı 30 bin 878'e yükseldi
Turgut Altınok'tan Ankaralılara ulaşım müjdesi: Aktarma ücretsiz olacak
Ankara'da DEM Parti-CHP iş birliği: 3 ilçede adaylar geri çekildi
Canavar anne Eylem Tok'tan görülmemiş vicdansızlık! Kazada yaralanan İbrahim Gümüş açıkladı: Elimden telefonumu aldı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Kentsel dönüşüm hızlanacak! Evini dönüştürene büyük destek: Projenin şartları neler?

Kentsel dönüşüm hızlanacak! Evini dönüştürene büyük destek: Projenin şartları neler?

'Satış gelebilir' diyen İslam Memiş uyardı: Unutmayın...

'Satış gelebilir' diyen İslam Memiş uyardı: Unutmayın...

Dev proje iptal edilmişti: Apple'ın elektrikli araç için görüştüğü şirketler ortaya çıktı

Dev proje iptal edilmişti: Apple'ın elektrikli araç için görüştüğü şirketler ortaya çıktı

İngiltere'de şaşkına çeviren olay: 11 yaşındaki çocuk TikTok akımı yüzünden öldü

İngiltere'de şaşkına çeviren olay: 11 yaşındaki çocuk TikTok akımı yüzünden öldü

Togg otomobil devlerini geride bıraktı! Açık ara lider

Togg otomobil devlerini geride bıraktı! Açık ara lider