Bergüzar Korel oğlunun doğum gününü kutladı!

Begüzar Korel, Halit Ergenç çiftinin ortanca çocukları olan Han, 4 yaşına bastı. Korel çocuğunun doğum anlarıyla birlikte sosyal medya hesabından duygu dolu mesaj yayımladı. Bergüzar Korel'in ifadeleri şu şakilde:3 dakika içinde dünyaya gelip,geldiğin andan itibaren hepimizi hep güldürdün benim sarı kafam.Öyle ki doğduğuna inanmadı o gün seni bekleyenler.Doğumhaneye gözyaşlarıyla uğurlayanlar bir kahve içmek için asansöre gittiklerinde “Doğduuu” sesiyle geri dönerken hepsinin gözünden bu sefer gülmekten akıyordu yaşlar.Neler yaşadık birlikte,ve sen tüm o zor zamanlara rağmen bir neşe küpü olarak kolaylıkla geldin dünyaya ve öyle de büyüyorsun benim birtanem.Sevdiklerimizi gördüğümüz son gün Dünya Kadınlar Günü'nde neşenle,umudunla gelip tüm o yalnız ve kapalı günleri yaşanır kıldın annem.Hayat boyu sağlıkla, enerjin,hiç bitmeyen sohbetin,her daim varolan o neşen,mutluluğun hep hep hep devam etsin can parçam.Seni doğurduğum gün çekilen fotoğraflara baktığımda olan o komik halim,şaşkınlığım,heyecanım hala o günkü gibi,çünkü seninle olmak hep bu demek annecim.Neşe ve sürprizlerle dolu binbir an..Seni çok seviyoruz güzel bebeğim.Allah sağlıklı,hep böyle neşeli,huzurlu bir ömür nasip etsin hep birlikte.Sen 8 Mart'ta seni bekleyen tüm o kadınlara muhteşem bir hediyeydin canımın içi.İyi ki doğmuşsun neşe balığım.