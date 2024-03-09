Bergüzar Korel oğlunun doğum gününü kutladı!
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabında ortanca çocukları Han'ın 4 yaşına basmasını doğum fotoğraflarıyla beraber kutladı.
Begüzar Korel, Halit Ergenç çiftinin ortanca çocukları olan Han, 4 yaşına bastı. Korel çocuğunun doğum anlarıyla birlikte sosyal medya hesabından duygu dolu mesaj yayımladı. Bergüzar Korel'in ifadeleri şu şakilde:
3 dakika içinde dünyaya gelip,geldiğin andan itibaren hepimizi hep güldürdün benim sarı kafam.
Öyle ki doğduğuna inanmadı o gün seni bekleyenler.
Doğumhaneye gözyaşlarıyla uğurlayanlar bir kahve içmek için asansöre gittiklerinde “Doğduuu” sesiyle geri dönerken hepsinin gözünden bu sefer gülmekten akıyordu yaşlar.
Neler yaşadık birlikte,ve sen tüm o zor zamanlara rağmen bir neşe küpü olarak kolaylıkla geldin dünyaya ve öyle de büyüyorsun benim birtanem.
Sevdiklerimizi gördüğümüz son gün Dünya Kadınlar Günü'nde neşenle,umudunla gelip tüm o yalnız ve kapalı günleri yaşanır kıldın annem.
Hayat boyu sağlıkla, enerjin,hiç bitmeyen sohbetin,her daim varolan o neşen,mutluluğun hep hep hep devam etsin can parçam.
Seni doğurduğum gün çekilen fotoğraflara baktığımda olan o komik halim,şaşkınlığım,heyecanım hala o günkü gibi,çünkü seninle olmak hep bu demek annecim.
Neşe ve sürprizlerle dolu binbir an..
Seni çok seviyoruz güzel bebeğim.
Allah sağlıklı,hep böyle neşeli,huzurlu bir ömür nasip etsin hep birlikte.
Sen 8 Mart'ta seni bekleyen tüm o kadınlara muhteşem bir hediyeydin canımın içi.
İyi ki doğmuşsun neşe balığım.
3 dakika içinde dünyaya gelip,geldiğin andan itibaren hepimizi hep güldürdün benim sarı kafam.
Öyle ki doğduğuna inanmadı o gün seni bekleyenler.
Doğumhaneye gözyaşlarıyla uğurlayanlar bir kahve içmek için asansöre gittiklerinde “Doğduuu” sesiyle geri dönerken hepsinin gözünden bu sefer gülmekten akıyordu yaşlar.
Neler yaşadık birlikte,ve sen tüm o zor zamanlara rağmen bir neşe küpü olarak kolaylıkla geldin dünyaya ve öyle de büyüyorsun benim birtanem.
Sevdiklerimizi gördüğümüz son gün Dünya Kadınlar Günü'nde neşenle,umudunla gelip tüm o yalnız ve kapalı günleri yaşanır kıldın annem.
Hayat boyu sağlıkla, enerjin,hiç bitmeyen sohbetin,her daim varolan o neşen,mutluluğun hep hep hep devam etsin can parçam.
Seni doğurduğum gün çekilen fotoğraflara baktığımda olan o komik halim,şaşkınlığım,heyecanım hala o günkü gibi,çünkü seninle olmak hep bu demek annecim.
Neşe ve sürprizlerle dolu binbir an..
Seni çok seviyoruz güzel bebeğim.
Allah sağlıklı,hep böyle neşeli,huzurlu bir ömür nasip etsin hep birlikte.
Sen 8 Mart'ta seni bekleyen tüm o kadınlara muhteşem bir hediyeydin canımın içi.
İyi ki doğmuşsun neşe balığım.