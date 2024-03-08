Wilma Elles'in 'nafaka' isyanı!

Tiyatro oyununa devam ettiğini belirten Wilma Elles, bir döneme damga vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisindeki 'Caroline' rolü hakkında, “Benzeri bir karakteri oynamak isterim” açıklamasını yaptı."PARA VERMEDİ"2019 yılında yollarını ayırdığı iş insanı Kerem Göğüş ile yaşadığı nafaka sorunuyla ilgili de konuşan oyuncu, "Para vermedi. İhtiyacım yok ama karakter meselesi" sözleriyle, çocuklarının babasına sert bir göndermede bulundu.