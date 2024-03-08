Sema Öztürk'ten 'estetik' tepkisi!

Son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Sema Öztürk, "Bazı kafalardaki sorulara cevaben" mesajı ile 19 yaşında Bodrum'da çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı."KÖTÜLÜKLERDEN SIKILDIM"Ünlü oyuncu, "Yaş 19... Anatomi bu yani, değiştiremem. Ne saçma insanın kendini anlatmaya çalışması. Neden mi koydum? Çünkü sıkıldım kötülüklerden, kariyerime zarar vermek için ellerinden geleni yapmaya çalışanlardan. Daha da bir şey söylemeyeceğim. Bodrum'da deniz kenarında gazeteci bir arkadaşımın çektiği fotograf. Sevgiler" mesajını yazdı.