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Nilgün Belgün üçüncü eşini paylaştı!

Oyuncu Nilgün Belgün, o dönem Galatasaray Lisesi'nde Fransızca dil ve edebiyat öğretmenliği yapan üçüncü eşi Attilla Demircioğlu ile 90'lı yıllarda çekilen bir fotoğrafını yayınladı.

Ekleme: 8.03.2024 - 01:36 Güncelleme: 8.03.2024 - 01:38 / Editör: Ozge Selin
Nilgün Belgün, ilk evliliğini henüz 19 yaşındayken, tiyatrocu Abdullah Şahin ile yapmıştı. Kısa süre sonra da kızları Oylum Şahin'i kucaklarına alan çift, anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Usta sanatçı İlham Gencer'in oğlu İlhan Gencer'le hayatını birleştiren Belgün'ün, Merve Gencer adında bir kızı daha dünyaya gelmişti. Gencer'le evliliği de biten Belgün, Instagram hesabından üçüncü eşi Attilla Demircioğlu'na yer verdi.

Nilgün Belgün üçüncü eşini paylaştı!

"İSTANBUL'UN EN EĞLENCELİ GECELERİ ORADA GEÇERDİ"

Eski eşi Attilla Demircioğlu ile mutlu bir pozunu yayınlayan 70 yaşındaki sanatçı, nostaljik paylaşımına şu mesajı yazdı:

Üçüncü eşim Attila Demircioğlu... 90'lar... İstanbul Gayrettepe Zeytin Sardunya yılları... İstanbul'un en eğlenceli geceleri orada geçerdi. Atilla çalar, Fransızca şarkılar söylerdi. Aynı zamanda Galatasaray Lisesi'nde Fransızca dil ve edebiyat öğretmeniydi (Şimdi Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim görevlisi). Ben de bazen çıkar istek üzerine şarkı söylerdim, o da bana eşlik ederdi. İstanbul'un gecelerinin en güzel olduğu yıllardı. Güzel yaşadık o İstanbul'u.

Nilgün Belgün üçüncü eşini paylaştı!
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