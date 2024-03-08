Mine Tugay'dan dikkat çeken sözler!

Geçtiğimiz aylarda Yalı Çapkını dizisinde "Defne" karakterini canlandırmış olan güzel oyuncu Mine Tugay, bir dergiye özel açıklamalarda bulundu.Yaptırdığı estetik işlemler ile sıkça adından söz ettiren Mine Tugay, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Güzelliğim ve fitliğim genetik. Yine de günde sadece iki öğün besleniyorum.Burnuma yıllar önce estetik yaptırmıştım, pişman değilim. On seneden fazla da sol gözümün altındaki sorunla uğraşıyorum. Bunu tamamen çözebileceğini iddia eden bir doktorun ameliyatına 'Tamam' dedim. Ama doktor ameliyatta yüzüme kendi estetik zevklerine göre dolgular yapmış. Mental açıdan çok zor bir yıldı. Trajik bir durumdu. Evin bir odasını spora ayırdım. Pilates yoga yapıyorum. Cardio çalışmaya da başlayacağım."