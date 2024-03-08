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Meryem Uzerli'nin şaşırtan yeni imajı!

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle ünlenen Meryem Uzerli, radikal bir kararla saç rengini değiştirdi. Saçlarını platin sarıya boyatan güzel oyuncuya yorum yağdı.

Ekleme: 8.03.2024 - 08:28 Güncelleme: 8.03.2024 - 08:31 / Editör: Ozge Selin
Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra rol aldığı projelerde eskisi gibi parlayamayan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, artık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Meryem Uzerli'nin şaşırtan yeni imajı!

Yeni imaj

Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi toplayan Meryem Uzerli, bu kez yeni imajıyla magazin gündemine geldi. Ünlü oyuncu saçlarının rengini tamamen değiştirerek hayranlarını oldukça şaşırttı.

Uzerli'nn sıcak küllü bir sarı gibi gözüken fakat ışıkta platine kaçan saçları sosyal medyada ilgi gördü.

Meryem Uzerli'nin şaşırtan yeni imajı!
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