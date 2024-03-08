Kombin fiyatı dudak uçuklattı!

Sevgilisi Hakan Sabancı ile evlilik yolunda ilerlerdiği iddia edilen Hande Erçel, son olarak Paris Moda Haftası'na katılmış ve cesur tarzıyla dikkat çekmişti.Erçel, bu defa Hindistan’ın Mumbai şehrinde bu sene 24.sü düzenlenen “FICCI Frames''e onur konuğu olarak katılım gösterdi. Erçel'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikteki tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.Yüzü olduğu markaya ait bir kombin yapan Erçel'in 69 bin TL'lik tarzına yorum yağdı. Erçel'in kombinine 'Harika', 'Yine mükemmelsin' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'Olmamış', 'Bu kıyafet hiç yakışmamış' gibi yorumlar yaptı.