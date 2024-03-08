Barış Kılıç'ın şikayetine takipsizlik kararı!

Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in tarafları olduğu davada, görüntüleri çeken kişinin Barış Kılıç olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, "Hakkımda iğrenç iftiralarda bulunan herkese yargı önünde hesap soracağım" demişti."DİZİ NEDENİYLE GÜNDEM OLDUĞU İÇİN PAYLAŞIMLAR YAPILIYOR"Barış Kılıç, kendisini suçlayan paylaşımları yapanlar hakkında şikâyetçi oldu. Şikayet dilekçesinde, Kılıç'ın sinema ve dizi oyuncusu olduğunu, rol aldığı dizi nedeniyle gündem olduğu için geçmişte Gamze Özçelik ve Gökhan Demirkol'un tarafları olduğu dava ile ilgili paylaşımlar yapılmaya başlandığını belirtildi. Dilekçede, Gamze Özçelik'in Gökhan Demirkol tarafından tecavüze uğrarken videoyu çeken kişinin Barış Kılıç olduğu yönünde hedef alan paylaşımlardan bahsedildi.'SUÇUN YASAL UNSURU OLUŞMADI' KARARI!Şikayetin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma neticesinde; sosyal medya kullanıcısı olan şüphelilerin medyada yer alan haber içeriklerinden bahsettikleri, bu haberlerin hâlâ gazetenin internet sayfasında durduğu, haberlerin yayından kaldırılmasına yönelik bir karar alınmadığı, bir kadına tecavüz olayı ile ilgili medyada çıkan haberlere itibar ederek bununla yorum yapan şüpheliler açısından atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.