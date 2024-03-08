Ayda Aksel'in acı günü!

Ayda Aksel babası Mehmet Aksel'i kaybetti. Ayda Aksel babası Mehmet Aksel'i kaybettiğini, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Usta sanatçı paylaşımında merhume annesini de anarak, "Nurlar içinde uyuyun canlarım" ifadesini kullandı.Ayda Aksel'e Sumru Yavrucuk ve Volkan Severcan olmak üzere birçok sanatçı dostundan başsağlığı mesajı geldi.Ayda Aksel son dönemlerde Haluk Bilginer'in eşi ve Tolga Sarıtaş'ın annesini oynadığı Baba ve İlker Aksum'un annesini oynadığı Poyraz Karayel adlı dizideki performansları ile gündeme gelmişti.