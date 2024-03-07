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Tuğba Özay'ın paylaşımı gündem oldu!

Doğaya ve hayvanlara olan sevgisiyle bilinen Tuğba Özay, Manavgat'taki çiftliğinde sebze yetiştirmek için sera yaptırdı. Toprağı kazıp gübreleyen ünlü mankenin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 7.03.2024 - 01:20 Güncelleme: 7.03.2024 - 01:23 / Editör: Ozge Selin
Yıllar önce Antalya Manavgat'ta çiftlik alan Tuğba Özay, 2021'de çıkan yangında bahçesinin büyük bölümünü kaybetmişti. Ünlü manken, sosyal medyada gözyaşları içinde yardım istediği videolar yayınlamıştı.

Yaralarını saran Özay, çiftliğini yeniden inşa etmeyi başardı. Ünlü isim, sebze meyve yetiştirmek için hazırlıklara da başladı.

Tuğba Özay'ın paylaşımı gündem oldu!

Kendine küçük bir sera yaptıran 46 yaşındaki manken, eline tırmık alıp; tarım yapacağı alanı kazdı, temizledi, gübreledi ve havalandırdı.

Tuğba Özay'ın paylaşımı gündem oldu!

"TOPRAĞINIZ VARSA SATMAYIN"

Ata tohumunun önemine vurgu yapan Tuğba Özay, toprağa olan sevgilisini şu sözlerle anlattı:

Ben böyleyim işte. Bazen yataktan kalktığım gibi pijamalarımla bahçeye çıkar, o an aklıma eseni yaparım. Uzun süredir bahçemizde küçük bir sera yapmak istiyordum. Serayı kurdurdum ve geçtiğimiz günlerde de toprağını kazdım, temizledim, gübreledim, havalandırmaya bıraktım. Ata tohumuna çok önem veriyorum ve gerçek ata tohumu üreten yerleri takip ediyor, destekliyorum. Onlardan ilham alıyorum, örnek oluyorlar bana. Toprak bizim anamız, varlığımızın ve sürekliliğimizin sebebi toprak. Toprakla iyi geçinmek, iyi anlaşmak gerek. Toprağa olan ilgim giderek artıyor. Elimde birazcık ata tohumlarım var ve onları ekmek için sabırsızlanıyorum. Sonucu çok merak ediyorum. Hem kendi araştırmalarım hem büyüklerden öğrendiklerimle toprak ile daha da içselleşeceğim.. Sizin de önerileriniz olursa paylaşın lütfen. Benim size önerim toprağınız varsa satmayın! Ekin, biçin, üretin. Evinizin balkonunda saksıda bile üretin. Birileri için değil, kendiniz için üretin. İnsanın kendi emeğinin karşılığını alması mutluluk verici. Bu arada ata tohumu biriktirmeye başladım. Benim için altından değerli şu an ata tohumu.

Tuğba Özay'ın paylaşımı gündem oldu!
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