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Sosyal medyada alay konusu oldu

Hande Erçel Hindistan'da oyunculuk becerileri üzerine eğitim verecek. Her defasında oyunculuğuyla eleştirilen Hande Erçel'in vereceği oyunculuk semineri hakkında, sosyal medyada alaya alan paylaşımlar gelmeye başladı.

Ekleme: 7.03.2024 - 10:06 Güncelleme: 7.03.2024 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Hande Erçel yurt dışı gezilerine devam ediyor. Şimdilerde Hindistan'da olan ve tatil karelerini Instagram'da takipçileri ile paylaşan Hande Erçel, bu sefer sevgilisi Hakan Sabancı ile değil yapacağı konuşmayla gündemde. Türkiye'de oyunculuğu ile eleştirilen Hande Erçel'in, Hindistan'da oyunculuk üzerine konuşma yapacağı öğrenildi. Bu durum sosyal medyada alay konusu olurken, Söylemezsem Olmaz yorumcusu Yağmur Çevik de, Instagram hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.


HANDE ERÇEL HİNDİSTAN'DA OYUNCULUK EĞİTİMİ VERECEK

Çevik yaptığı paylaşımda, oyunculuk becerileri hakkında konuşacak olan Erçel için "O tavsiyeleri biz de duyabilecek miyiz :)" yazdı.

Sosyal medyada alay konusu oldu
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