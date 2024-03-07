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Mehmet Ali Erbil para saçtı!

Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan ve arkadaşları ile Nişantaşı'ndaki bir mekanda eğlendi. Göbek atan Mehmet Ali Erbil o anlarda havaya paralar saçtı.

Ekleme: 7.03.2024 - 09:29 Güncelleme: 7.03.2024 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Kendisinden yaşça küçük Gülseren Ceylan ile ilişkisine ikinci bir şans verme kararı alan Mehmet Ali Erbil her röportajında evlenmek istediğini dile getiriyor.

Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz akşam Nişantaşı'ndaki bir mekana gitti. Eğlenmeye giden ünlü şovmen Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan ve arkadaşları ile bir araya geldi.

GÖBEK ATIP HAVAYA PARA SAÇTI

Snobmagazin'de yer alan habere göre; Göbek atan komedyen, bir ara havaya para attı. Daha sonra bir arkadaşı Erbil'in alnına para yapıştırdı. Mehmet Ali Erbil'in mekandaki eğlendiği anlar sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konuyalar arasında yerini aldı.

Mehmet Ali Erbil para saçtı!
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