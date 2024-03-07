  • USD: 31,66 - 31,72
  • EURO: 34,42 - 34,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fahriye Evcen lüks villasında pozlarını paylaştı!

2017 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen sanat dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor. Son dönemde reklam anlaşmaları ile gündemden düşmeyen ünlü çift bu defa lüks villaları ile gündem oldu. Fahriye Evcen ev hallerini paylaştı lüks evini görenler hayran kaldı.

Ekleme: 7.03.2024 - 01:28 Güncelleme: 7.03.2024 - 01:34 / Editör: Ozge Selin
Burak Özçivit (39) ve Fahriye Evcen'in (37), 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan aşkları, 2017'de evlilikle taçlanmıştı. Çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.

Çocuklarını büyüten Evcen, uzun bir artadan sonra 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinde rol aldı. Özçivit ise 2019 yılından beri 'Kuruluş Osman' dizisinde 'Osman Bey' rolüyle başrolde yer alıyor.

Fahriye Evcen lüks villasında pozlarını paylaştı!

80 MİLYON TL!

Mutlu evlilikleri ile sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit son dönemde yaptıkları reklam anlaşmaları ile gündemden düşmüyor. Son olarak bir mobilya markası ile anlaşma sağlayan ünlü çift 2 yıllık anlaşma için tam tamına 80 milyon TL kazandığı iddia edilmişti.

KAZANDIKLARINI GAYRİMENKULA YATIRIYORLAR

Kazandıklarını gayrimenkule yatırım Özçivit çifti beş ay içerisinde ikinci villalarını almışlar ve bunun için de 4 milyon 250 bin dolar ödemişlerdi.

Fahriye Evcen lüks villasında pozlarını paylaştı!

VİLLASININ SALONUNDAN PAYLAŞTI

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Fahriye Evcen villasının salonundan paylaşım yaptı.

Fahriye Evcen lüks villasında pozlarını paylaştı!

Evcen'in paylaşımlarında lüks villası dikkat çekti. Gold ve krem renginin hakim olduğu evi görenler hayran kaldı.

Başkan Erdoğan'dan Elazığ'dan duyurdu: Emeklilerimiz için adımlar atmayı sürdüreceğiz
Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’tan Yavaş’a manidar soru: Projem yok diyorsun, neden aday oluyorsun?
CHP Genel Başkanı Özel, Afyon’da hayal kırıklığı yaşadı
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Malatya mitinginde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Ankara adayı Turgut Altınok'tan Dikmenlilere ve Gölbaşılı vatandaşlara metro müjdesi
Kürdistan hayali kuran DEM Partili isim CHP listesinde! Skandal ifadeler...
Memurların maaşlarına CHP darbesi! Bakan Işıkhan: Verdiğimiz hakları mahkeme yoluyla iptal ettirdiler
Merkez Bankası'ndan karar geldi: Krediler için yeni adım! Bakan Mehmet Şimşek: Enflasyonist eğilimler kırılacak
DEM'in adayı Sarıyıldız, terör örgütünün 'Bomba ve silah' kuryesi Faysal Sarıyıldız’ın yeğeni çıktı
Kent lokantasının arkasından reklam çıktı! Algı belediyeciliği
KAAN Türk'ün gururu oldu! Vatandaşlar CiMER'e akın etti: Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajları yağdı...
Ve bunu da gördük: CHP, oy için seccade ve zikirmatik dağıtmaya başladı...
Başkan Erdoğan’ın İsrail uyarısı dünya gündeminde! Manşetten duyurdular: Türkiye’den sert çağrı!
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: Hüsnü Kümek etkisiz hale getirildi
CHP'de yıkım kafasının başkan adayları! Kentsel dönüşüme direndiler dava üstüne dava açtılar
Oğlunu Mısır'a kaçıran yazar sessizliğini bozdu: 'Lütfen beni de anlayın'
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'Garantörlük' mesajı: Netanyahu ve cinayet ortakları her kanın hesabını verecek!
Bakan Fidan'dan Katil İsrail'e tepki: Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A uydumuz bu sene uzayda!
CHP’lilerin iradesine “Kandil” ayarı! 6 okun arkasına gizlenen DEM’li adaylar: İstifa dalgası kapıda
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meta resmen duyurdu: İşte Instagram'a gelecek 5 yeni özellik

Meta resmen duyurdu: İşte Instagram'a gelecek 5 yeni özellik

Almanya'da bir adam tam 217 kez koronavirüs aşısı yaptırdı

Almanya'da bir adam tam 217 kez koronavirüs aşısı yaptırdı

Parkta dehşete düşüren görüntü! Kedilerin çöpü karıştırmasıyla ortaya çıktı

Parkta dehşete düşüren görüntü! Kedilerin çöpü karıştırmasıyla ortaya çıktı

Daha önce görmediğimiz bir canlı: O ilimizde 30 tane bulundu!

Daha önce görmediğimiz bir canlı: O ilimizde 30 tane bulundu!

Araç sahipleri dikkat! AYM'den flaş karar: İptal edildi...

Araç sahipleri dikkat! AYM'den flaş karar: İptal edildi...