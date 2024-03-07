Fahriye Evcen lüks villasında pozlarını paylaştı!

Burak Özçivit (39) ve Fahriye Evcen'in (37), 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan aşkları, 2017'de evlilikle taçlanmıştı. Çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.Çocuklarını büyüten Evcen, uzun bir artadan sonra 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinde rol aldı. Özçivit ise 2019 yılından beri 'Kuruluş Osman' dizisinde 'Osman Bey' rolüyle başrolde yer alıyor.80 MİLYON TL!Mutlu evlilikleri ile sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit son dönemde yaptıkları reklam anlaşmaları ile gündemden düşmüyor. Son olarak bir mobilya markası ile anlaşma sağlayan ünlü çift 2 yıllık anlaşma için tam tamına 80 milyon TL kazandığı iddia edilmişti.KAZANDIKLARINI GAYRİMENKULA YATIRIYORLARKazandıklarını gayrimenkule yatırım Özçivit çifti beş ay içerisinde ikinci villalarını almışlar ve bunun için de 4 milyon 250 bin dolar ödemişlerdi.VİLLASININ SALONUNDAN PAYLAŞTIŞimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Fahriye Evcen villasının salonundan paylaşım yaptı.Evcen'in paylaşımlarında lüks villası dikkat çekti. Gold ve krem renginin hakim olduğu evi görenler hayran kaldı.