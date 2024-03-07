Ayşe Tolga: Oyunculuk ikinci planda!

'Ayrılsak da Beraberiz', 'Beşik Kertmesi', 'Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?' ve 'Seksenler' gibi yapımlarda rol alan Ayşe Tolga, "Kendimi popüler yüzden ziyade iyi yaşam bilgilerini yayan bir rehber olarak görüyorum" dedi.

7. Merzifon Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzalayan Ayşe Tolga, "2014 yılından beri yazıyorum. Tek amacım Türkiye'yi gezip, kitaplarımda yazdığım gibi bolluk, bereket ve sağlık bilincini, ülkemin insanıyla paylaşıp biraz pozitif farkındalık yaratmak. Mutluyum. Biz vesileyiz. Kendimi popüler yüzden ziyade iyi yaşam bilgilerini yayan bir rehber olarak görüyorum. Rehberlik bilgilerinin daha geniş insanlara ulaşmasından mutluyum" açıklamasını yaptı."KENDİ KANALIM VAR"Ünlü isim, "Oyunculuğu bıraktınız mı?" sorusuna, "Uzun zamandır kendi televizyon kanalım var. Oyunculuk neden olmasın? Bireysel danışmanlarım var, seminer ve kitaplarım var. Çok yoğun o yüzden oyunculuk ikinci planda" yanıtını verdi.