Aslıhan Karalar'dan film açıklaması!

Aslıhan Karalar, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Karalar, sinema filmi hakkında konuştu.

Aslıhan Karalar, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan güzel oyuncu, yeni sezon ürünlerini incelemeyi de ihmal etmedi.



"BULUŞMAYI İPLE ÇEKİYORUZ"



Alışveriş sırasında muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren başarılı oyuncu, ‘’22 Mart’ta ‘İki Yüzlü’ adlı sinema filmimiz vizyona giriyor, sayko bir kızı canlandırıyorum seyircimiz ile buluşmayı iple çekiyoruz’’ açıklamasında bulundu. Güzel oyuncunun, siyah ve yeşil uyumlu şık AVM tarzı ve güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı.



