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Yanındaki gizemli kadın sevgilisi mi?

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenen Mehmet Dinçerler'in yanındaki gizemli kadının sevgilisi olduğu iddiası gündeme geldi. Mehmet Dinçerler'in yanındaki kadın ile ilgili gerçek çok geçemden ortaya çıktı.

Ekleme: 6.03.2024 - 09:29 Güncelleme: 6.03.2024 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
2022 yılının Mayıs ayında ünlü şarkıcı Hadise ile nikah masasına oturan Mehmet Dinçerler düğün törenini Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirdi. Düğünden tek bir karesi ortaya çıkmayan Mehmet Dinçerler ile Hadise, beş ay süren evliliklerini 1 Ekim 2022'de tek celsede bitirmişti.

Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen iş insanı Dinçerler'in yanındaki gizemli kadının sevgilisi olduğu öne sürüldü. Ancak gerçek çok başka çıktı. Gizemli kadının Dinçerler'in, Hadise'yle boşanırken de yanında olan avukatı Dilara Recepoğlu olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili konuşan Dilara Recepoğlu, fotoğrafı çekildiği sırada eşi Fevzican Recepoğlu'nun da yanlarında olduğunu söyleyerek, "Mehmet Dinçerler hem müvekkilim hem de eşim Fevzican Recepoğlu'nun en yakın arkadaşıdır. Üçümüzün yemeğe gitmiş olduğu akşamda, hiçbir soru sorulmaksızın eşimin de yer aldığı fotoğrafın yanlış lanse edilmesi etik değil" dedi.

Yanındaki gizemli kadın sevgilisi mi?
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