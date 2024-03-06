Ünlü çiftten ikiz çocuklarına kutlama!

Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile sunucu eşi Ezgi Sertel, dört yaşına basan çocukları Tibet ve Mert'in doğum günlerini kutladılar. Ünlü çift, 'Örümcek Adam' ve 'Batman' temalı doğum günü kutlamasında çocuklarıyla keyif dolu zaman geçirdi.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar'da 'Hakan Komiser' karakterine hayat veren Ozan Çobanoğlu, "Olabildiğince her anımı çocuklarımla geçirmeye özen gösteriyorum. Onların büyüdüğünü görmek çok güzel bir duygu" dedi.Ozan Çobanoğlu, Kanal D dizisi Arka Sokaklar hakkında ise "Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir projede yer alıyor olmanın verdiği gururu anlatmaya kelimeler yetmez. Çekimlerimiz yoğun şekilde devam ediyor" şeklinede konuştu.