Turabi, Acun Ilıcalı'nın sözlerini paylaştı!

Survivor'ın tartışmasız en popüler isimlerinden olan Turabi Çamkıran, parkur performansının yanı sıra hem oyun alanı hem de ada konseyinde yaptığı açıklamalar ve diğer yarışmacılarla yaşadığı polemiklerle de sık sık magazin gündemine geliyor.All Star kadrosunda yer alarak hayranlarına sürpiz yapan Survvor Turabi, sakatlık haberiyle ise sevenlerini üzmüştü. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde, Turabi Çamkıran'ın Survivor’dan ayrıldığını duyurmuştu.ACUN ILICALI'DAN OGEDAY VE TURABİ İTİRAFIİlk bölümü 1 Ocak'ta ekranlara gelen Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ederken; 'Survivor Ekstra' programına konul olan Acun Ilıcalı, 2017 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Ogeday Girişken ve Turabi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu."SAĞLAM BİR TURABİ OLSAYDI, OGEDAY'A YÜZDE 51 VERMEZDİM"Ünlü televizyoncu, Şu an Ogeday bir adım önde ama Survivor sürprizlerin yarışması. Sağlam bir Turabi olsaydı, Ogeday'a yüzde 51 vermezdim. Turabi'nin bitiriciliği olağanüstü boyutta. Finale ikisi kalsaydı, 'hangisi kazanır?' deseniz, 'kafa kafaya' derdim" ifadelerini kullandı."NUMARAMI BİLİYORSUN ABİ"Ilıcalı'nın açıklamalarını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Turabi, "Beni özlediysen mesaj at abi. Eğer duygularını açık açık dökemiyorsan kelimelere kalp at, ben anlarım özlediğini. Hemen ararım. Numaramı biliyorsun abi hiç değişmedi. Hâlâ 1 numarayım" mesajını yazdı.