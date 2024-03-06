Şeyma Subaşı Bahreyn'den paylaştı!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ta şehrinde birbirlerine 'evet' demişti.Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemiş; Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.SOLUĞU BAHREYN'DE ALDIGerek paylaşımları gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, son olarak soluğu Bahreyn'de aldı. Motor sporlarının en büyük organizasyonu Formula 1 için harekete geçen fenomen isim, yarışlar sonrası veliaht prensin partisine katıldı.PEŞ PEŞE PAYLAŞTIDerin göğüs dekolteli tarzıyla dikkat çeken Subaşı gecede görüntü almak yasak olduğu için tuvalette çektiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Peş peşe yayınladığı karelerle binlerce beğeni alan fenomen ismin gönderisine yorum yağdı.İŞTE O YORUMLAR- Yine prenses gibisin...- Tam bir yengeç kadını.- Hayat sana güzel be ablam!- Muhteşem olmuş...- Şuraya da her haliyle güzel olan bir kadın çizelim...