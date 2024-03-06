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Şeyma Subaşı Bahreyn'den paylaştı!

Eylül ayında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile beş aylık evliliğini noktalamasıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, son olarak soluğu Bahreyn'de aldı. Fenomen ismin peş peşe paylaştığı karelerine beğeni ve yorum yağdı.

Ekleme: 6.03.2024 - 02:09 Güncelleme: 6.03.2024 - 02:18 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ta şehrinde birbirlerine 'evet' demişti.

Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemiş; Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.

Şeyma Subaşı Bahreyn'den paylaştı!

SOLUĞU BAHREYN'DE ALDI

Gerek paylaşımları gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, son olarak soluğu Bahreyn'de aldı. Motor sporlarının en büyük organizasyonu Formula 1 için harekete geçen fenomen isim, yarışlar sonrası veliaht prensin partisine katıldı.

Şeyma Subaşı Bahreyn'den paylaştı!

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Derin göğüs dekolteli tarzıyla dikkat çeken Subaşı gecede görüntü almak yasak olduğu için tuvalette çektiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Peş peşe yayınladığı karelerle binlerce beğeni alan fenomen ismin gönderisine yorum yağdı.

Şeyma Subaşı Bahreyn'den paylaştı!

İŞTE O YORUMLAR

- Yine prenses gibisin...
- Tam bir yengeç kadını.
- Hayat sana güzel be ablam!
- Muhteşem olmuş...
- Şuraya da her haliyle güzel olan bir kadın çizelim...

Şeyma Subaşı Bahreyn'den paylaştı!
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