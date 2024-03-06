Gülçin Santırcıoğlu'ndan 'çocuk' itirafı

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu (46), makine mühendisi eşi İbrahim Utku Başyazıcı ile nasıl tanıştıklarını dair ilk kez açıklamalarda bulunmuştu."MÜHENDİSLE NE KONUŞACAĞIM?"Ünlü oyuncu, "Havada da niyetimde de, ne sevgili ne aşk yoktu. Tatilim devam ederken, ikinci lokasyon olarak Kaş'a geçtim. Arkadaşım Özge, 'Doktor var, mühendis var. Gel çok güzel vakit geçirirsin' dedi. Önce 'Biz bir mühendisle ne konuşacağız Özge?' dedim. İşte biz böyle tanıştık. Utku 10 gün sonra bana taşındı. Evde çok konuşuruz, sohbet ederiz. İstiklal Caddesi'nde Nüfus Müdürlüğü'nde evlendik" demişti."TEPKİ ALDIĞIMIZ ZAMANLAR OLUYOR"Santırcıoğlu, "Eşimle çocuk sahibi olmayı düşünmüyoruz. Bazen çocuk istemediğimiz için tepki aldığımız zamanlar oluyor, bu durum garip geliyor insanlara. Büyük konuşmayı sevmem ama şu an böyle bir düşüncemiz yok" açıklamasıyla dikkat çekmişti.'ANNELİK' İTİRAFI OLAY OLDU46 yaşındaki Gülçin Santırcıoğlu, "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk oldu. 10 yıldır makine mühendisi İbrahim Utku Başyazıcı evli olan ünlü oyuncu, annelik hakkındaki görüşlerini anlattı."ÇOCUĞA HİÇ İHTİYAÇ DUYMADIK"Gülçin Santırcıoğlu; "Çocuğa hiç ihtiyaç duymadık, duymuyoruz, duymayacağız da... 'Bencillik' diyen var ama özel okul... Ya da 'bu hayata çocuk getirilmez' değil demek istediğim şey... Ben gerçekten gezmeyi tercih ediyorum o parayla... Sevgili olarak kalmayı istiyorum. Sıfatlarıma 'anne' eklensin istemiyorum. Olana da helal olsun, güle güle büyütsün, diyeceğim hiçbir şey yok" dedi.