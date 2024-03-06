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Erkek kardeşiyle akılalmaz benzerlik!

Hadise'yi sık sık kız kardeşleri Derya Açıkgöz ve Hülya Açıkgöz ile görmeye alışkınız. Ünlü şarkıcının bir de erkek kardeşi var.

Ekleme: 6.03.2024 - 09:40 Güncelleme: 6.03.2024 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
İş insanı Mehmet Dinçerler ile boşanmasının ardından birçok isimle anılan ünlü şarkıcı Hadise, son olarak iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile Etiler'de objektiflere yansımıştı.

Sadece özel hayatıyla değil sahne şovuyla ve tarzıyla da gündemden düğşmeyen Hadise, şimdi de erkek kardeşi Murat Açıkgöz ile gündemde yerini aldı.

Erkek kardeşiyle akılalmaz benzerlik!

Hadise'nin erkek versiyonu

Hadise'nin erkek kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İkilinin benzerlikleri dikkat çekerken şarkıcının hayranlarından "Benzerlikleri şaka mı?" , "Hadise'nin erkek versiyonu" gibi yorumlar geldi.

Erkek kardeşiyle akılalmaz benzerlik!


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