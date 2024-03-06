Ebru Gündeş ve Murat Özdemir ev bakıyor! Söylemezsem Olmaz detaylarıyla ortaya çıkardı

Bir süredir magazin gündemine bomba gibi düşen birliktelik haberinin yankıları devam ediyor. Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çifti ev araştırmak için İstanbul'a geldi

Türkiye'nin en çok izlenen magazin programı 'Söylemezsem Olmaz' bir kere daha gündemi belirledi.

Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Gündeş-Özdemir birlikteliğinde yepyeni gelişmeler oluyor. Söylemezsem Olmaz'ın İstihbarat Şefi Uğur Kotan'ın haberine göre Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çifti İstanbul'a ev araştırmaya geldi.



Kısa süre önce ani bir kararla Dubai'de evlenen Ebru Gündeş, bu evlilik haberiyle magazin dünyasında adeta infial yaratmıştı. Kıyılan nikahtan sonra bir süre daha Dubai'de eşi Murat Özdemir'le vakit geçiren Ebru Gündeş yurda dönmüştü.



1 Mart Cuma akşamı Kıbrıs'ta özel bir gecede sahne alan Gündeş, aynı gece eşiyle beraber Türkiye'ye döndü.



NEREDE KALIYORLAR?



Çok hızlı alınan evlilik kararı sebebiyle Türkiye'de yaşayacakları evi hazırlayamayan ünlü çift geldikleri günden bu yana lüks bir otelde konaklıyor.



EV BAKIYORLAR



Ebrü Gündeş ve Murat Özdemir çifti bir yandan da Türkiye'den ev araştırıyor. Ünlü çiftin Beykoz, Çubuklu ve Acarkent gibi yerlerden ev baktığı öğrenildi.









