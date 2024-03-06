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Ceyda Düvenci adeta eridi!

1,5 ayda 6 kilo verdiğini söyleyen ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Ekleme: 6.03.2024 - 08:53 Güncelleme: 6.03.2024 - 08:54 / Editör: Ozge Selin
Şu sıralar Sakla Beni dizisinde canlandırdığı 'Filiz' karakteriyle adından söz ettiren Ceyda Düvenci, kendisis gibi oyuncu olna Bülent Şakrak'tan boşanmasının ardından adeta bambaşka biri oldu.

Sıkı diyetle 1,5 ayda 64 kilodan 58 kiloya düşen Ceyda Düvenci adeta eridi.

Hedeflediği kiloya ulaştığını söyleyen ünlü ismin son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ceyda Düvenci adeta eridi!

'Boşanmak çok iyi geldi'

Güzel oyuncunun son pozlarına sosyal medyada; 'Boşanmak çok iyi geldi', 'Boşanma yaradı', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

"Et yemiyorum"

Ceyda Düvenci zayıflama sırrını açıklamış ve "İki öğün besleniyordum. Onu bir öğüne düşürdüm. Et yemiyorum. Hamur işlerini iyice bıraktım… 1,5 ayda 63 64 kiloydum 58’e düştüm…” diyerek açıklamıştı.

Düvenci, yayınladığı karelere şu notu yazdı:

"İnsan kendini en güzel sükunette ve her şeye mesafelendiğinde bulurmuş… Bulduğunda da cennet olurmuş dünya… Çevresindekileri tanıdıkça, anladıkça nefesi daha derinleşir ve dinginleşirmiş… Ve ömrü boyunca hayal ettiği bir anda olurmuş… Güzel bir hafta dilerim sana, bana, ona… "

Ceyda Düvenci adeta eridi!
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