Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak açıklama!

Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya ile yaşadıkları krizin iç yüzünü anlattı. Program başladıktan 1 ay sonra Batuhan Karacakaya'nın kendisini aradığını ifade eden Acun Ilıcalı, "Bana telefonda 'ağabey ne düşünüyorsun?' diye sordu. Ben de 'Batuhan, biz seni her zaman yakıştırıyoruz, iyi bir yarışmacısın, görmek isteriz' dedim. O da 'Eğer isterseniz gelmek istiyorum' dedi, 'Tamam' dedim. Batuhan sevdiğim bir yarışmacı. Annesinin tweeti bizim namusumuza dokunuyordu ama cevabı televizyondan vermemem gerekiyordu. Televizyon izleyicisi çok daha fazla. Batuhan ona üzülmüş. Annesini aradım, tatlıya bağladık" ifadelerini kullandı.Batuhan Karacakaya'nın annesi, oğlu Batuhan Karacakaya'nın yarışmada haksızlığa uğradığını iddia eden paylaşımlarda bulunmuştu.İşte Batuhan Karacakaya'nın annesinin o paylaşımı!