Yonca Evcimik estetik yaptırdı!

Dilllere pelesenk olan şarkılara imza atan Yonca Evcimik, 90'lı yılların fenomen dizisi Çılgın Bediş'le de büyük bir çıkış yakalamıştı. Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Yonca Evcimik, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.Yıllara meydan okuyan ünlü şarkıcı da estetik yaptırdı. 90’lı yıllara damga vuran şarkıcı Yonca Evcimik, son görüntüsüyle dikkat çekti.Daha önce karın kası estetiği yaptıran sanatçı, şimdi ise yüzüne bir dizi işlem yaptırdı.Yüzünü gerdiren Yonca Evcimik'in son hali, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının yeni halini beğendiğini ifade etti.