Yonca Evcimik estetik yaptırdı!
Ünlülerin estetik furyasına 60 yaşındaki Yonca Evcimik de katıldı. Yüzünü gerdirerek bambaşka bir görünüme kavuşan Evcmik'in son hali sosyal medyada gündem oldu.
Dilllere pelesenk olan şarkılara imza atan Yonca Evcimik, 90'lı yılların fenomen dizisi Çılgın Bediş'le de büyük bir çıkış yakalamıştı. Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Yonca Evcimik, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
90’lı yıllara damga vurmuştu
Yıllara meydan okuyan ünlü şarkıcı da estetik yaptırdı. 90’lı yıllara damga vuran şarkıcı Yonca Evcimik, son görüntüsüyle dikkat çekti.
Yüzünü gerdirdi
Daha önce karın kası estetiği yaptıran sanatçı, şimdi ise yüzüne bir dizi işlem yaptırdı.
Yüzünü gerdiren Yonca Evcimik'in son hali, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının yeni halini beğendiğini ifade etti.
90’lı yıllara damga vurmuştu
Yıllara meydan okuyan ünlü şarkıcı da estetik yaptırdı. 90’lı yıllara damga vuran şarkıcı Yonca Evcimik, son görüntüsüyle dikkat çekti.
Yüzünü gerdirdi
Daha önce karın kası estetiği yaptıran sanatçı, şimdi ise yüzüne bir dizi işlem yaptırdı.
Yüzünü gerdiren Yonca Evcimik'in son hali, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının yeni halini beğendiğini ifade etti.