Dolandırıcılarla başları dertte!

Dolandırıcılar durmuyor. Yöntemlerine yenilerini ekleyerek vatandaşı olduğu kadar ünlü isimlerin de peşine düşüyor.Hem Hande Yener hem de Nilgün Belgün, Instagram hesabının hikaye kısmında paylaşımda bulundu.Hande Yener, yakınlarının tuzağa düşmemesi için önlem aldı ve bir açıklama mesajı yayınladı. Dolandırıcılık olayı nedeniyle savcılığa başvuran ünlü isim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:‘’Benim adıma bir telefon numarası üzerinden yakınlarıma WhatsApp’tan mesajlar atılıyor. Lütfen itibar etmeyiniz. Savcılığa şikayette bulundum.’"Oyuncu Nilgün Belgün ise kendisine ait olmayan bir numaradan arkadaşına gönderilen ‘’Canım Nilgün Belgün ben, nasılsın?’’ şeklindeki mesajın ekran görüntüsünü Instagram hesabının hikaye kısmında paylaştı ve uyarıda bulundu: "Bu numara bana ait değildir. Benim adımı kullanarak başkalarını arayan bu şahsa asla cevap vermeyin!"