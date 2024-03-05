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Acun Ilıcalı'ya kızından sitem!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor tarihinde 10 ceza alarak yarışma tarihinde en çok ceza alan Yunus Emre hakkında konuştu.

Ekleme: 5.03.2024 - 08:29 Güncelleme: 5.03.2024 - 08:30 / Editör: Ozge Selin
Ekranların severek izlenen yarışması Survivor All Star'da sık sık tartışmaya giren Yunus Emre üst üste cezalar almıştı.

Survivor tarihinde en çok ceza alan yarışmacı olarak sosyal medyada gündeme gelen Yunus Emre, son olarak kamera arkasındaki ekibe "Beni kimseye durduramaz" demesi yüzünden ceza almıştı.

Yunus Emre için Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin devreye girdi.

"Yasemin kızım mahvetti"

Acun Ilıcalı, Survivor Ekstra'da "Yasemin kızım mahvetti beni baba dedi bir tanesini nasıl şey yapmazsın o kadar üzülmüş ki tek kale yaptı beni cezayı indirmedim diye... Kızım '3 cezayı neden 2'e indirmedin?' dedi. Sen dedin diye indiremeyiz dedim. O da farkında öyle söz söylenmez." dedi.

"İnşallah bir daha ceza yemez."

Acun Ilıcalı devamında ise "Yapamadım, Yasemin dedi diye yapamayız böyle bir şeyi. Yunus Emre'yi severim ama otoritenin olması gerekiyor sistemi bozmamak lazım. İnşallah bir daha ceza yemez." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'ya kızından sitem!
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