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Tolga Savacı'nın vasiyeti yerine getirildi!

Oyuncu Tolga Savacı ile yazar Nermin Bezmen, 2010 yılında başlayan ilişkilerini 2015’te nikâh masasına taşımıştı. 2017'de ABD'ye yerleşen çiftten Savacı, yaşamını yitirdi ve vasiyeti üzerine New Jersey'de toprağa verildi. Hayat arkadaşını kaybeden Bezmen'den yeni bir paylaşım geldi.

Ekleme: 4.03.2024 - 01:08 Güncelleme: 4.03.2024 - 01:19 / Editör: Ozge Selin
Mankenlik eğitimi için 1983'te İtalya'ya giden Tolga Savacı, iki yıl boyunca İtalya, Almanya, Fransa'da modellik yaptıktan sonra henüz 22 yaşında Banu Alkan'la başrolü paylaştığı 'Arzu' (1985) filmiyle oyunculuk kariyerine adım atmıştı.

Bir döneme damga vuran Savacı, geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

Sanat dünyasını yasa boğan acı haberi ünlü oyuncunun eşi Nermin Bezmen duyurmuştu. Savacı ile 2015 yılında evlenen yazar Nermin Bezmen, Instagram hesabından eşini fotoğrafını paylaşıp, duygu yüklü bir mesaj yayınlamıştı.

Tolga Savacı'nın vasiyeti yerine getirildi!

'DERİN YÜREKLİ SEVDİCEĞİMİ KAYBETTİM'

Yüreğim kanıyor! Kanıyor! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, Atilla'cığım, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz.

Usta oyuncu Tolga Savacı, ABD'de son yolculuğuna uğurlandı. 60 yaşında vefat eden usta oyuncu sevenlerini hüzne boğdu.

Tolga Savacı'nın vasiyeti yerine getirildi!

'SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Tolga Savacı'nın ani ölümüyle sarsılan eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Nermin Bezmen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Canım sevdiceğim Tolga'cığımın Yaradan'a yolculuğunda, arayan, yazan, sevgi ve şefkat bezeli tesellileri ve dualarıyla yanımızda olan, derin ve çaresiz acımızı paylaşan tüm dostlarımıza, sosyal medya arkadaşlarımıza, sevdiceğimin hayranlarına, sanat-edebiyat- protokol-iş- basın dünyasından hüznümüze katılanlara kendim, sevgili görümcelerim Sibel ve Zeynep, Tolga'cığımın biricik oğlu sevgili Atilla, canım çocuklarım Pamira, Shawn, Pamir Cazım ve Ariella, melek torunlarım Pia, Shaya, Luna adına sonsuz teşekkür ediyorum!'

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