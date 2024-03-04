Şeyma Subaşı bakın nereye gitti!

Formula 1 yarışları için Bahreyn'de olan Şeyma Subaşı, gündüz yarış izleyip gece de veliaht prensin partisine katıldı.

Sosyal medyanın ünlü fenomen isimlerinden Şeyma Subaşı, gezmeye devam ediyor. Subaşı, İstanbul'a geldikten kısa süre sonra soluğu Bahreyn'de aldı.Formula 1 için Bahreyn'e giden Subaşı, akşam da veliaht prensin partisine katıldı.Derin göğüs dekolteli tarzıyla dikkat çeken Subaşı, gecede görüntü almak yasak olduğu için tuvalette takipçilerine şov yaptı. Başını örtüp dans eden Şeyma Subaşı, yine sosyal medyada gündem oldu.