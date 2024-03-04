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Oğullarının doğum gününü ailece kutladılar!

Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, oğulları Uzay için bir araya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Çağla Şıkel, Uzay'ın 12'nci yaş gününe özel paylaşımda bulundu.

Ekleme: 4.03.2024 - 01:26 Güncelleme: 4.03.2024 - 01:36 / Editör: Ozge Selin
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015'te ayrılık kararı almıştı. Ünlü manken, yıllar sonra aşk orucunu bozmuş, Avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

İkilinin boşanırken sözleşme imzaladığı, söz konusu sözleşmede ünlü mankenin başkasıyla evlenemeyeceği maddesinin de yer aldığı öne sürülmüştü. Bu nedenle Altuğ'un, eski eşinin yeni aşkına karşı çıktığı belirtilmişti.

"NE EVLENMEK İSTEYEN VAR NE DE KARŞI ÇIKAN"

Çağla Şıkel ise Emre Altuğ’un bu ilişkiye sıcak bakmadığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylemişti:

Emre’yi de beni de yıllardır tanıyorsunuz. Biz nasıl yaşamamız gerektiğini, nerede durmamız gerektiğini bilen koca koca insanlarız. Artık ben 44 yaşıma geldim. Hepimiz büyüdük. Bunlar varsa da gençlikte olan şeyler. Bazı haberler çıkıyor, ‘Evlenmek istediler de izin verilmedi’ ya da ‘Sözleşme yaptılar’ gibi şeyler. Nail için de söyleyebilirim ki ortada ne evlenmek isteyen var, ne buna karşı çıkan var, ne de sözleşme var.

Oğullarının doğum gününü ailece kutladılar!

"BÖYLE BİR HADSİZLİK YAPMAM"

Emre Altuğ, magazin gündeminden düşmeyen iddiaya dair net bir açıklamaya imza atmıştı:

Çağla'nın hayatına müdahale edecek hadsizliği yapmam. Artık ciddi anlamda yaşını almış, son derece kişilikleri oturmuş iki insanız. Hayatımız hakkında kendi kararlarımızı kendimiz vereceğiz tabii ki. Ben böyle bir hadsizlik yapmam.

Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel, bugün oğlunun doğum gününe özel paylaşımda bulundu.

EMRE ALTUĞ VE ÇAĞLA ŞIKEL BİR ARADA!

Ünlü manken Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, oğulları Uzay'ın doğum gününü birlikte kutladı. Şıkel'in ailesi de Uzay'ın 12'nci yaş gününde Uzay'ı yalnız bırakmadı.

Oğullarının doğum gününü ailece kutladılar!

"İYİ Kİ DOĞDUN BAL ÇOCUK…"

Uzay'ın 12'nci yaş gününe özel pastasının üstünde, "İyi ki doğdun bal çocuk. Seni çok seviyoruz" yazısı yer aldı.

Oğullarının doğum gününü ailece kutladılar!

"CANIMIN YARISI..."

Şıkel yaptığı paylaşıma, "Bal yavrum,canım oğlum..Doğum günün kutlu olsun. Seni sana anlatamayacağımız kadar çok seviyoruz.. iyi ki varsın canımın yarısı..." notunu düştü.

Oğullarının doğum gününü ailece kutladılar!

"CAN PARÇAM, ASLANIM"

Emre Altuğ ise, "İyi ki doğdun Uzay'ım, can parçam,arslanım" ifadelerini kullandı.
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