Fatih Ürek filtrenin dozunu kaçırdı!

Yaptığı açıklamalar ve kendine has tarzı ile adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı Fatih Ürek, sosyal medyada fotoğrafına uyguladığı filtrenin dozunu kaçırmasıyla gündem oldu.Bir arkadaşı ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Fatih Ürek, fotoğrafına 'Benim tatlı arkadaşım Elif'imizin doğum günü gecesi. Tabii ki gıybetsiz olmaz. İyi ki varsın doğum günün kutlu olsun' notunu düştü.Ürek'in fotoğrafta kendi yüzüne yaptığı filtreden dolayı gözleri şaşı oldu ve görenler tanımakta zorlandı. Filtreyi abartan şarkıcının paylaşımına 'Kimse sizi uyarmıyor mu?' ve 'Takma surat gibi olmuş' yorumları yapıldı.