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Birand Tunca'nın annesi hayatını kaybetti!

Birand Tunca'nın annesi Yasemin Sözen, yaşamını yitirdi. Oyuncu, acı haberi "Aşağıda ölüm yoktur, vuslat vardır. Canım annem... Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu.

Ekleme: 4.03.2024 - 01:04 Güncelleme: 4.03.2024 - 01:06 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Birand Tunca'nın uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Yasemin Sözen, hayata veda etti.

"MELEK ANNEM"

Acı haberi; "Aşağıda ölüm yoktur, vuslat vardır. Canım annem... Başımız sağ olsun" sözleriyle duyuran Birand Tunca; "Melek annem Yasemin Sözen... Cenazemiz, yarın ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kaldırılacaktır" dedi.

Birand Tunca'nın annesi hayatını kaybetti!
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