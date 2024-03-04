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Beyaz Gazete
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Acun Ilıcalı'dan yine 'mesai saati' çıkışı: 10.30'da başlamalı

Mesai saatlerinin 10.30'da başlaması gerektiğini söyleyen Acun Ilıcalı, "Öğlene kadar uyuyalım demek istemiyorum ama sabah 06.00'da seyahat etmeye değecek bir şey yok." dedi.

Ekleme: 4.03.2024 - 09:33 Güncelleme: 4.03.2024 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 148 ülkeden 4 bin 700 kişinin katıldığı Antalya Diplomasi Forumu (ADF) tamamlandı.

Dünyanın çeşitli noktalarında bulunan 148 ülkeden 4 bin 700 kişinin katıldığı forumun son gününde gençlik oturumu düzenlendi. Düzenlenen gençlik oturumuna ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim katıldı.

"İnsanların uykusunu almış şekilde işe gitmesini istiyorum"

Çok sayıda gencin katıldığı programda Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Daha öncede sık sık dile getirdiği sabah erken kalkma konusunda açıklamalar yapan Ilıcalı'ya ifadeleri soruldu.

Sabah erken uyanmaya karşı olduğu ifadelerinin sorulması üzerine Ilıcalı, "İnsanların daha mutlu ve huzurlu bir şekilde kalkıp uykusunu almış bir şekilde işe gitmesini istiyorum." dedi.

8'de kalkarsın, 9'da çıkarsın 10'da işe gelirsin: Sabahın 6'sında 7'sinde yollara döküleceğimiz bir şey yok

Ilıcalı yine mesainin 10 buçukta başlaması gerektiğini de belirtti.

Ünlü televizyoncu, "Ben de 12'de başlasın demiyorum. Zaten 8'de kalkarsın, 9'da çıkarsın 10'da işe gelirsin. Hani ben demiyorum ki öğleden sonraya kadar yatalım. Ama sabahın 6'sında 7'sinde yollara döküleceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Bir şey kaçırmayız yani. Bu iki saatle bir şey kaçmaz." diye konuştu.

Gençlere tavsiyeler verdi

Öte yandan Ilıcalı, birçok ülkede Türkiye'yi temsil edip bu ülkelerde Türk bayrağını dalgalandırdıklarını belirtti.

Ilıcalı, gençlere umutlarını kaybetmemeleri, hayata pozitif tarafından bakmaları ve sağlıklı olmanın kıymetini anlamaları tavsiyesinde bulundu. Başarısını neye borçlu olduğunun sorulması üzerine Ilıcalı, kariyerinde ilerlerken kararlarında maddiyatı ön plana koymadığını, verdiği kararların hepsinde risk aldığını dile getirdi. Muhabirlikten bugünkü geldiği pozisyon sürecini anlatan Ilıcalı, gençlere "arkası dolu risk almalarını" önerdi.

"Yurt dışındaki Türkiye algısı, bence belki 5 belki 10 kat değişti"

Almanya'da yeni bir kanal aldıklarını kaydeden Ilıcalı, bunun heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Bakan Yardımcısı Serim'in, Ilıcalı'dan, 1990'lı yıllardan bu yana yurt dışındaki Türkiye algısını değerlendirme yapmasını istemesi üzerine Ilıcalı, "Ben 1995'ten beri dünyayı geziyorum. Ne kadar değişti derseniz yurt dışındaki Türkiye algısı, bence belki 5 belki 10 kat değişti." ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tüm dünyada konuşulan konuların merkezinde, en büyük savaşların ortasında arabulucu olarak yer aldığını" belirterek, Türkiye'nin gücünü "sonuna kadar hissettirdiğine" işaret etti.

"Amerika'ya girerken Fatmagülün Suçu Ne diyor bana polis"

Kültürel diplomasi konusunda Türk dizilerinin dünyadaki önemini değerlendiren Ilıcalı, "Dizi dünyasındaki yapımcılarımızın geldiği nokta ve başarı inanılmaz." dedi. Ilıcalı, Türk ekonomisinin güçlü olmasının dizi sektörünü beslediğini, dizi yapımcılarının da kaliteli diziler yaparak dünyada Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini vurguladı. Türk dizilerinin dünyada birçok ülkede oldukça bilinir hale geldiğine dikkati çeken Ilıcalı, "Abartısız söylüyorum, Amerika'ya girerken 'Fatmagül'ün Suçu Ne' diyor bana polis." dedi.

Acun Ilıcalı'dan yine 'mesai saati' çıkışı: 10.30'da başlamalı

"Gündüz programlarının bir değişime uğramasını isterim"

Ilıcalı, spor diplomasisinin ülkeler arasındaki gerilimi yumuşatan ve ülkeleri birbirine yakınlaştıran bir etkisi olduğunu belirterek, "Sporun insanlar üzerindeki o ağır etkisini, dünyadaki o gergin diplomasiyi nasıl yumuşattığını ya da ülkeleri birbirine adım adım nasıl yaklaştırdığını görüyoruz." dedi.

Hayatta acı ve mutluluğu paylaşan insanların olmasının önemli olduğunu belirten Ilıcalı, "30 yaşınıza kadar yapacağınız en önemli şey doğru dostlarınızı bulmak, gerçek arkadaşları bulmak. Yalnızlaşmayın. Arkadaşlarınızı yanlış seçmişseniz hemen oyuncu değiştirin." ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, televizyon endüstrisinde gelecekte görmek istediği trendlerin ne olduğuna ilişkin soruya da, "Ben gündüz programlarının bir değişime uğramasını isterim. Gündüz yayınlarında işin içinde eğlence olan daha pozitif yayınlar olsun isterim." değerlendirmesini yaptı.
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