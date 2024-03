Şöhretinin zirvesinde evlenip Giresun'a...

Pınar Aydın adını ilk kez 2004 yılında 'Akademi Türkiye' yarışmasında duyduk. Kıvırcık saçları, güzelliği, güçlü sesi ve sempatik tavrıyla kısa sürede dikkat çeken Pınar Aydın yarışma bittiğinde tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmuştu bile.Kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanan Pınar Aydın kariyerine oyuncu olarak devam etmişti.'Arka Sokaklar', 'Akasya Durağı' gibi çok izlenen dizilerde rol alan Pınar Aydın uzun bir süredir oyunculuğa da müziğe de ara verdiŞimdilerde Giresun'da yaşayan Arka Sokaklar'ın Pınar'ı eşi ve iki oğluyla sakin bir yaşam sürüyor.Setlere ve sahnelere dönüp dönmemek konusunda ise kararsız olan Pınar Aydın Hürriyet'e verdiği röportajda 'Ben de bilmiyorum. Ben ne planlasam hayat hep çok farklı gitti' demişti.İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın son hali...2000'lerin başında müzik yarışmaları popülerdi. 2004 yılında o yarışmaların arasına 'Akademi Türkiye' de eklendi. Programın en dikkat çeken isimlerinden biri, Pınar Aydın'dı.Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Aydın, yarışmayı üçüncü tamamladı. Merhum şarkıcı Barış Akarsu'nun birinci olduğu programda ikinciliği ise Tolga Futacı elde etti.Pınar Aydın, bugün gülümseyerek hatırladığı o yarışmaya katılmasına annesinin vesile olduğunu söylüyor: 'Bizim ailede 'doktor, mühendis, avukat olacaksın' gibi bir kural vardır.Benim üniversite tercihlerimi de annem yaptı ve istediğim bir bölüm olmadığı halde hukuk okumaya başladım. Üniversite için Bursa'dan İstanbul'a gelmiştim ve artık okulun üçüncü sınıfındaydım.Rahmetli annem, müzikle ilgilendiğimi bildiğinden 'Akademi Türkiye'nin başvurularını gösterdi. Ben de başvurdum ve kendimi yarışmada buldum. Program başlayınca okulu bırakmak zorunda kaldım, çünkü kameralarla izlenen bir evde kalıyorduk. O yarışmayla kaderim değişti.'Aydın, yarışma sonrasında kendini hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulmuş:'Yarışma çok popülerdi ve her yere çağrılıyordum. Ama ben sudan çıkmış balık gibiydim. Ne konuşacağımı dahi bilmiyordum.Bizi yarışmaya bağlayan sözleşmelerimiz vardı ve program bittiğinde elim kolum bağlı gibiydi. Hiçbir yere hareket edemiyordum.Ünlü prodüktörlüklerden albüm teklifleri geliyordu, görüşmeye gitmeye çekiniyordum.Ektiklerim de oluyordu. Açıkçası ürkmüştüm. Piyasaya dair hiçbir şey bilmediğim için. Bir de imajım 'seksi' diye kalmıştı. Beni kullanacaklar düşüncesiyle daha da çok korkuyordum.'Pınar Aydın, 'O imaj bir strateji miydi?' sorusuna ise şu yanıtı veriyor: 'Yarışmada söylediğimiz şarkıları ve giydiğimiz kıyafetleri biz seçmiyorduk.Oradaki hiçbir şey bana ait değildi. Ben sadece şarkıyı icra eden kişiydim. Yaşım da küçüktü. Hiçbir şey bilmediğim için ses çıkaramıyordum. O yüzden bir afallama süreci yaşadım.Sözleşmelerle uğraşmak zorundaydım. Süresiz ve kölelik gibi bir sözleşmeydi. O yüzden feshetme kararı almak kolay oldu. Akla hayale gelmeyecek maddeler koymuşlardı.'Pınar Aydın şimdi 40 yaşında. Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu'yla evli. Eşi ve oğulları Ayaz ve Uğur Berk'le 3 yıldır Giresun'da yaşıyor. Aydın, Giresun'a yerleşme nedenini şöyle anlatıyor:'Eşimin babası vefat edince buraya geldik. Hayatım tamamen değişti. Burada huzurlu bir hayatım var. İstanbul'da boğuluyorum. Buradaki sakinliğe ve huzura çok alıştım.Küçük bir yer olduğu için kimse bir koşturma içerisinde değil. Köye çıkabiliyorsunuz, denize girebiliyorsunuz. Giresun'un tabiatı çok güzel.'Pınar Aydın, komşularıyla tanışması hakkındaysa 'Küçük bir yer olduğu için 'Burada ne işin var' dediler. Hâlâ beni gördüklerinde şaşırıyorlar. Tatile geldim zannediyorlar' diyor.Ben ne planlasam hayat hep çok farklı gitti. Şu an hayatımı çocuklarım için yaşıyorum. Tüm planımı onlar oluşturuyor. Oyunculuk yapmam için İstanbul'da yaşamam lazım.Orada yaşamak istiyor muyum, bilmiyorum. Ufak oğlum Uğur Berk henüz 1 yaşında, onu bırakamam. Eşimin de benim de anne ve babalarımız vefat etti. Öyle çok yakınlarımız olmadığı için çocuklarıma kendim bakıyorum. Onları bırakıp bir şey yapma hayali de kuramıyorum.'Pınar Aydın, müziğe dair yaşadığı tüm hayal kırıklarına rağmen evinde gitarıyla ailesine şarkılar söylemeye devam ediyor.Pınar Aydın, bir dönem 'Arka Sokaklar'da rol almış, Rıza Baba'nın kızı Pınar'ı canlandırmıştı. Aydın, o diziden ayrıldığı için şimdi pişman olduğunu söylüyor:'Ben aslında Erler Film'in başka bir projesinde başrol olacaktım. Gülşen Bubikoğlu'nun rol aldığı eski bir filmi dizi olarak çekeceklerdi. Proje iptal olunca beni 'Arka Sokaklar'a dahil ettiler.2 yıl boyunca çalıştım. Sonra ayrılmak istedim. Bu kararı aldığıma da pişmanım. Neden bıraktım, bilmiyorum. 20'li yaşlarda çocukça davrandım sanırım. Gözükaraydım o zaman. Şimdi olsa daha mantıklı davranırdım.''Arka Sokaklar'dan sonra birkaç dizide daha rol alan, 'Akasya Durağı'ndaki 'Elif İpek' karakteriyle de adından söz ettiren Pınar Aydın, 2 yılın sonunda her şeyi bırakıp yurtdışına taşınıyor.Aydın o dönemi şöyle anlatıyor:'Farklı bir hayat kurmak için Avustralya'ya gittim. Her şeyi bıraktım. Orada üniversite okuyacaktım, fakat 5 ay sonra dönmek zorunda kaldım. Geri dönünce kaldığım yerden oyunculuğa devam ettim.Daha sonra eşimle tanışıp evlendim. İlk çocuğum Ayaz dünya geldi. Ve oyunculuktan uzaklaştım. Tekrar devam etmek istedim ama hem kilo almıştım hem de çocuğumu bırakmak istemedim.'Pınar Aydın, 2015 yılında Harun Ovalıoğlu ile evlendi. Çiftin Ayaz ve Uğur Berk adında iki oğlu var.