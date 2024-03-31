O isimler bir araya geldi...
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yepyeni dizisi için imaj tazeledi. Sarı saçlarıyla Esra Erol'a benzetilen Bergüzar Korel, son dönemde verdiği kilolarla da gündeme geldi. Bugün yakın arkadaşı Bergüzar Korel ile bir araya gelen Esra Erol o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Esra Erol, Bergüzar Korel'in dijital platformda yayınlanan 'Düğüm' dizisini izlerken paylaştığı videoya "Neslihan Turan'ı izliyor" notunu düştü. İşte o anlar...
Güzel oyuncu Bergüzar Korel, yeni dijital projesi 'Düğüm' için imaj tazeledi. Bergüzar Korel'in son halini görenlerin ağzı açık kalmıştı.
YENİ İMAJI BEĞENİLDİ
Sarı saçlarıyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Bergüzar Korel'in yeni imajı yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetildi.
Serkan Altunorak, Kaan Miraç Sezen, Caner Cindoruk gibi isimlerle kamera karşısına geçen Bergüzar Korel, Esra Erol ile birlikte yeni dizisini izledi.
Esra Erol ise o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Esra Erol, paylaşımına "Neslihan Turan'ı izliyor" notunu düştü.
YENİ İMAJI BEĞENİLDİ
Sarı saçlarıyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Bergüzar Korel'in yeni imajı yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetildi.
Serkan Altunorak, Kaan Miraç Sezen, Caner Cindoruk gibi isimlerle kamera karşısına geçen Bergüzar Korel, Esra Erol ile birlikte yeni dizisini izledi.
Esra Erol ise o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Esra Erol, paylaşımına "Neslihan Turan'ı izliyor" notunu düştü.