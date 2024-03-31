O isimler bir araya geldi...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yepyeni dizisi için imaj tazeledi. Sarı saçlarıyla Esra Erol'a benzetilen Bergüzar Korel, son dönemde verdiği kilolarla da gündeme geldi. Bugün yakın arkadaşı Bergüzar Korel ile bir araya gelen Esra Erol o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Esra Erol, Bergüzar Korel'in dijital platformda yayınlanan 'Düğüm' dizisini izlerken paylaştığı videoya "Neslihan Turan'ı izliyor" notunu düştü. İşte o anlar...